Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda birinci dönem ara tatili tamamlandı. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci için 9 günlük tatilin ardından ders zili yeniden çalacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü sınıflarındaki yerlerini alacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün dinlenme fırsatı bulan öğrenciler, yarından itibaren eğitim öğretime kaldıkları yerden devam edecek.

81 ilde ders zili yeniden çalacak

Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre Türkiye'nin 81 ilindeki okullarda eğitim yeniden başlayacak. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, birinci dönemin kalan bölümüne devam edecek.

Öte yandan öğretmenlerin kasım dönemi mesleki çalışmaları, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlanabilecek.

15 tatil ne zaman başlayacak?

Ara tatilin ardından öğrenci ve velilerin gündeminde yarıyıl tatili bulunuyor. MEB tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, 25 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. İki haftalık tatil, 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak ve ikinci dönem 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İkinci ara tatil hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler, hafta sonunun ardından 15 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.