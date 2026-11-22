Olay, saat 18.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. İkinci katta oturan E.U., oyun oynadığı sırada pencereden sarktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden çocuk, metrelerce yükseklikten yola düştü. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan çocuk İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından çocuk Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA