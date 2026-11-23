Kiev bölgesindeki Vişneve yerleşim yerindeki bir markete insansız hava aracıyla (İHA) saldırı yapıldığı aktarılan açıklamada, 1 sivilin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesindeki farklı ilçelere düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı vurgulandı.

Kiev bölgesindeki Dimer kasabasında dün gece saldırı düzenlenen 5 katlı bir apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, mevcut bilgilere göre burada 3 kişinin öldüğü aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu sabah yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev bölgesindeki Dimer kasabasına saldırı düzenlediğini ve 5 katlı bir apartmanın isabet aldığını ifade edilmişti.

Apartmanın enkazından 9 kişinin kurtarıldığını kaydeden Zelenskiy, 'Ancak maalesef enkaz altında hala insanlar olabilir, 14 kişiye ulaşılamıyor.' ifadesini kullanmıştı.