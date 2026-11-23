ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada askeri müdahale ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Fox News'e telefonla röportaj veren Trump, taraflar arasında anlaşmaya varılamaması durumunda 1 Ocak'tan sonra İran'a yönelik saldırı emri verebileceğini belirtti.

İranlı yetkililerin müzakere sürecinde somut adım atmadan zaman kazanmaya çalıştığını öne süren Trump, Tahran yönetiminin tutumunu eleştirdi. Görüşmelerin ilerleme kaydetmediğini savunan ABD Başkanı, yürütülen müzakereleri "anlamsız" olarak nitelendirdi.

Trump, İranlı yetkililerin ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimler öncesine göre daha saldırgan bir yaklaşım sergilediğini iddia etti. Müzakerecilerin sürekli konuştuğunu ancak somut bir sonuç ortaya koymadığını ileri süren Trump, İranlı temsilcileri "profesyonel step dansçıları" sözleriyle hedef aldı.

Anlaşma sağlanamaması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu vurgulayan Trump, 1 Ocak sonrasını işaret ederek İran'a yönelik yeni saldırıların gündeme gelebileceğini ifade etti.

Trump'tan İran'ın donanmasına yönelik sert mesaj

ABD Başkanı Trump, açıklamalarında İran'ın ABD tarafından uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışması ihtimaline de değindi. Tahran yönetiminin böyle bir girişimde bulunmasını beklediğini söyleyen Trump, İran donanmasını hedef alan tehditkâr ifadeler kullandı.

Trump, konuya ilişkin açıklamasında, "Umarım denerler, donanmalarının geri kalanı gibi hepsi denizin dibini boylar" dedi.

