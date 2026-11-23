Orta Doğu'da tansiyon yükselirken Hürmüz Boğazı'ndan gelen son haberler endişeye neden oldu. İran medyasında yer alan haberlere göre, boğazda bulunan iki petrol tankerinde yangın çıktı.

İran Donanması, söz konusu tankerlerin Hürmüz Boğazı'nın doğusunda yer alan ve girişin kısıtlı olduğu bir bölgeye girdiğini bildirdi. Tankerlerin hangi ülkelere ait olduğu ve yangının çıkış nedeni hakkında ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İRAN'DAN İSTİKRARSIZLIK UYARISI

Diğer yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Mustafa İzadi, ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik ve siyasi baskılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devlet haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre İzadi, İran'ın düşmanlarının ekonomik baskıyı artırarak ve halkın devlete olan güvenini sarsarak ülkede istikrarsızlık oluşturmaya çalıştığını öne sürdü.

İzadi'nin açıklamaları, Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinde yangın çıktığına ilişkin haberlerin gündeme geldiği süreçte dikkat çekti.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Dünya petrol ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki gelişmelerin küresel enerji piyasalarına yansımasında kritik rol oynuyor. Bölgede yaşanabilecek güvenlik sorunları, petrol sevkiyatında aksamalara ve enerji fiyatlarında dalgalanmalara yol açabiliyor.