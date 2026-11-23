Bir süre önce karın ağrısı şikâyetiyle Trabzon'da hastaneye başvuran Selim Çelenk, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 1,5 ay tedavi gören Çelenk, daha sonra Düzköy Belediyesi'ndeki görevine geri döndü.

Geçtiğimiz ekim ayında pankreas rahatsızlığının yeniden nüksetmesi üzerine Ankara'da tekrar tedavi altına alınan Çelenk, 20 Kasım Cuma günü yoğun bakıma kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan 59 yaşındaki Selim Çelenk'in, bu sabaha karşı hayatını kaybettiği açıklandı.

Selim Çelenk Kimdir?

1964 yılında Düzköy’de doğdu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Tekirdağ Malkara’da ve Trabzon Demirkapı Köyü’nde öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu

Trabzon Belediyesinde iki dönem Kültür Turizm Tanıtma ve Spor Müdürlüğünün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcılığı ve Başkan Danışmanlığı görevleri yaptı. Trabzon, Konya, Ankara ve İstanbul illerinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Görevleri esnasında Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği destek fonlarına 33 proje kabul ettirerek hizmet alanındaki insanların rahatlamasını sağladı. Çalışma hayatı boyunca “Halka hizmet Hakk’a ibadettir” şiarıyla devletine ve milletine hizmet etmiş olan Selim Çelenk, evli ve iki çocuk babasıdır.