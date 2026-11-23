İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet gösterdiği belirlenen örgüt üyelerinin 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçları kapsamında 35 ayrı olaya karıştığı tespit edildi.

Belirlenen evlere 23 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 6 tabanca, 1 pompalı av tüfeği, 61 fişek ve 450 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.