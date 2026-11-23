Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 5.862 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek, yarım ve tam altının güncel satış fiyatları da merak ediliyor.

23 Kasım Güncel Altın Fiyatları

23 Kasım 2026 Pazartesi günü paylaşılan verilere göre altının satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 5.862,69 TL

5.862,69 TL Çeyrek altın: 10.165,00 TL

10.165,00 TL Yarım altın: 20.317,00 TL

20.317,00 TL Tam altın: 39.369,70 TL

39.369,70 TL Ons altın: Yaklaşık 3.608 dolar

Dolar ve Euro Haftaya Yükselişle Başladı

Altın fiyatlarının yanı sıra döviz piyasasında da hareketlilik yaşanıyor. Serbest piyasada dolar 50,5980 TL, euro ise 55,6830 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın ve döviz fiyatları, gün içerisinde piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.