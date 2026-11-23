Bağcılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Bağcılar'da Yüzme Bilmeyen projesi kapsamında ilçedeki 4'üncü sınıfta okuyan 12 bin öğrenciye uzmanlar tarafından yüzme eğitimi veriliyor. 9 ay boyunca beden eğitim derslerini havuzlarda görecek olan çocuklar, eğitim sezonu bittiğinde yüzmeyi öğrenmiş olacak.

8 HAVUZDA 45 EĞİTMEN YÜZME DERSİ VERECEK

Bu kapsamda 9 ay boyunca Bağcılar'ıdaki 36 ilkokulun 4'üncü sınıf öğrencilerine beden eğitimi dersleri havuzlarda verilecek. Belediye bünyesindeki 8 havuzda çocuklar 45 uzman eğitmenlerden yüzme dersi alacak. Beden eğitimi dersi olan öğrenciler okula değil havuza gidecek.

'12 BİN ÖĞRENCİ YARARLANACAK'

Velilerin ve çocukların çok beğendiği bu hizmetten ilçede okuyan 12 bin öğrenci yararlanacak. Eğitime yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, 'Yüzmenin sadece fiziksel faydaları yok, psikolojik olarak da oldukça faydalı bir spor türü. Çocuklarımız artık beden eğitim derslerini havuzlarımızda yüzme öğrenecekler. İnşallah Bağcılar'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak' dedi.