İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınmış, 23 Mart 2025 tarihinde ise İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştı. İmamoğlu'nun avukatları, tutuklama kararına yaptıkları itirazın reddedilmesinin ardından Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

AYM 26 Kasım'da Toplanacak

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Ekrem İmamoğlu'nun 2025/25908 başvuru numaralı dosyasını 26 Kasım Perşembe günü yapılacak toplantının gündemine aldı.

Başvuruda, tutuklama tedbirinin hukuka aykırı olduğu, tutukluluğun makul süreyi aştığı ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığı öne sürüldü.

Ayrıca kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği savunuldu.

İmamoğlu Tahliye Edilecek mi?

15 üyeden oluşan AYM Genel Kurulunda hak ihlali kararı alınabilmesi için en az sekiz üyenin aynı yönde oy kullanması gerekiyor.

Mahkemenin tutuklulukla ilgili hak ihlali kararı vermesi durumunda, kararın kapsamına bağlı olarak İmamoğlu'nun tahliyesi gündeme gelebilecek. Ancak hak ihlali kararı verilmesi, doğrudan tahliye edileceği anlamına gelmiyor.