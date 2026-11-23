Medicana Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Prof. Dr. Ünal Bayiz, HPV'nin ağız ve boğaz bölgesindeki etkileri, belirtileri ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verirken; Tıbbi Biyokimya Uzmanı Uzm. Dr. Yeşim Tüter Yaşar, HPV'nin belirlenmesinde kullanılan moleküler testleri anlattı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Demet Yalçın ise enfeksiyonun bulaşma yolları, seyri ve korunmada aşının rolüne dikkat çekti.

'HPV ENFEKSİYONU FARKLI BÖLGELERİ ETKİLEYEBİLİYOR'

Prof. Dr. Ünal Bayiz, 'HPV (İnsan Papilloma Virüsü), toplumda çoğunlukla genital bölge enfeksiyonlarıyla ilişkilendirilse de ağız ve boğaz bölgesini de etkileyebilen yaygın bir virüs grubudur. Virüsün farklı tipleri, vücudun çeşitli bölgelerinde farklı özelliklerde lezyonların ortaya çıkmasına neden olabilir. Kulak Burun Boğaz alanında özellikle ağız boşluğu, bademcikler, dil kökü, yutak ve gırtlak bölgesinde görülebilen HPV ilişkili oluşumlar dikkat çekiyor. Bu lezyonların bir bölümü iyi huylu doku büyümelerinden oluşurken, bazı yüksek riskli HPV tipleri ağız ve boğaz bölgesindeki kanserlerin gelişiminde rol oynayabiliyor' dedi.

'SES TELLERİNDEKİ PAPİLLOMLAR SES KALİTESİNİ ETKİLİYOR'

Prof. Dr. Bayiz, 'HPV'nin KBB alanında yol açabildiği önemli sorunlardan biri, gırtlakta gelişen papillomlardır. Genellikle HPV'nin 6 ve 11 numaralı tipleriyle ilişkili olan bu oluşumlar, iyi huylu doku büyümeleridir. En sık ses tellerinde görülen papillomlar, sesin oluşumunu etkileyerek ses kısıklığı, sesin çatallanması, konuşurken çabuk yorulma ve ses kalitesinde değişiklik gibi yakınmalara neden olabilir' diye konuştu.

Prof. Dr. Bayiz, özellikle uzun süre devam eden ses kısıklığının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, 'Ses tellerinde gelişen papillomlar başlangıçta yalnızca ses kalitesinde değişiklikle kendini gösterebilir. Lezyonların büyümesi veya solunum yolunun farklı bölgelerine yayılması durumunda nefes almada güçlük de ortaya çıkabilir. Bu nedenle uzun süre devam eden ses kısıklığı, ses değişikliği ve açıklanamayan boğaz yakınmalarında KBB muayenesi önem taşıyor' dedi.

Papillomların iyi huylu oluşumlar olmakla birlikte tekrarlama eğilimi gösterebildiğini ifade eden Prof. Dr. Bayiz, 'Cerrahi olarak çıkarılmalarına rağmen bazı hastalarda aynı bölgede veya solunum yolunun başka alanlarında yeniden gelişebilirler. Bu nedenle tedavi sonrasında düzenli kontrollerin sürdürülmesi gerekir' ifadelerini kullandı.

'HPV ENFEKSİYONUNUN SEYRİ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÖNEMLİ'

HPV enfeksiyonunun her zaman belirti vermediğini ve virüsle karşılaşan herkesin hastalık geliştirmediğini belirten Medicana Kadıköy Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Demet Yalçın, enfeksiyonun seyrinde bağışıklık sisteminin önemli rol oynadığını söyledi.

Uzm. Dr. Yalçın, 'HPV, ağırlıklı olarak enfekte deri ve mukozalarla yakın temas yoluyla bulaşır. Enfeksiyon çoğu kişide herhangi bir belirti oluşturmadan bağışıklık sistemi tarafından kontrol altına alınabilir. Ancak bazı kişilerde virüsün vücutta kalıcılık göstermesi, özellikle yüksek riskli HPV tipleri söz konusu olduğunda hücresel değişikliklere ve zaman içinde kanser gelişimine zemin hazırlayabilir. Bu nedenle HPV enfeksiyonunu yalnızca ortaya çıkan lezyonlar üzerinden değerlendirmemek, enfeksiyonun seyri ve riskleri açısından da ele almak gerekir' dedi.

HPV'nin düşük ve yüksek riskli tiplerinin birbirinden farklı sağlık sonuçlarına yol açabildiğini belirten Uzm. Dr. Yalçın, enfeksiyondan korunmada aşılama ve uygun sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.

'HPV AŞISI KORUNMADA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR'

HPV aşılarının virüsün bazı düşük ve yüksek riskli tiplerine karşı koruma sağladığını belirten Uzm. Dr. Yalçın, aşının özellikle virüsle karşılaşmadan önce uygulanmasının önem taşıdığını ifade etti. Yalçın, 'HPV aşısı mevcut bir enfeksiyonu veya oluşmuş lezyonları tedavi etmez. Temel amacı, aşı kapsamındaki HPV tiplerine bağlı yeni enfeksiyonların ve bunların neden olabileceği hastalıkların önlenmesidir. HPV yalnızca kadınları değil, erkekleri de etkileyebilen bir virüstür. Bu nedenle korunma yaklaşımında her iki cinsiyetin de değerlendirilmesi önemlidir' dedi.

'MOLEKÜLER TESTLERLE HPV TİPLERİ BELİRLENEBİLİYOR'

Medicana Kadıköy Hastanesi Tıbbi Biyokimya Uzmanı Uzm. Dr. Yeşim Tüter Yaşar ise, 'HPV ilişkili lezyonların değerlendirilmesinde ayrıntılı KBB muayenesi yapılırken, ağız içi, bademcikler, dil kökü ve boğaz bölgesi inceleniyor. Gırtlak ve ses tellerindeki oluşumların değerlendirilmesi için endoskopik yöntemlerden yararlanılıyor. Şüpheli oluşumlarda biyopsi yapılarak alınan doku örneği patolojik incelemeye gönderiliyor' dedi.

Uzm. Dr. Yaşar, ağız içinden alınan sürüntü örnekleriyle HPV taraması yapılabildiğini belirterek, 'Moleküler yöntemlerle gerçekleştirilen testlerde 32 farklı HPV tipine yönelik tarama yapılabiliyor. Bu inceleme, HPV'nin varlığının ve hangi tiplerinin bulunduğunun belirlenmesine yardımcı oluyor. Ancak test sonuçlarının hastanın klinik bulguları ve hekim muayenesiyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. HPV tarama testi tek başına kanser tanısı koymak için yeterli değildir' diye konuştu.

'TEDAVİ LEZYONUN TÜRÜNE VE YAYGINLIĞINA GÖRE BELİRLENİYOR'

Uzm. Dr. Yaşar, 'Gırtlakta gelişen iyi huylu papillomların tedavisinde temel yöntemlerden biri cerrahi olarak lezyonların çıkarılmasıdır. Endoskopik cerrahi sırasında lazer veya mikrodebrider gibi tekniklerden yararlanılabilir. Özellikle ses tellerinde bulunan oluşumlarda ses fonksiyonunun korunması da tedavi planlamasının önemli bir parçasıdır. HPV ile ilişkili kötü huylu oluşumlarda ise tedavi yaklaşımı farklıdır. Tümörün bulunduğu bölgeye, evresine ve hastanın genel durumuna göre cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi yöntemleri tek başına veya birlikte uygulanabilir' dedi.