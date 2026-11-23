İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 22 Kasım akşamı görülen aslanı arama çalışmaları sürüyor. Ekiplerin yaklaşık 15 saattir aradığı belirtilen aslanın henüz bulunamaması, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Beklenmedik olayları mizahla karşılamasıyla bilinen sosyal medya kullanıcıları, Sarıyer'deki aslan olayını da esprili paylaşımlara konu etti.

Sosyal medyada aslan mizahı başladı

Aslanın nerede olduğuna ilişkin belirsizlik sürerken, kullanıcılar birbirinden farklı espriler ve mizahi içerikler paylaşmaya başladı.

Bir yandan arama çalışmaları devam ederken diğer yandan sosyal medyada yapılan paylaşımlar, olayın gündemde kalmasına neden oldu.