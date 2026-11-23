Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Büyükhan Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Çiçek'in tamir etmeye çalıştığı kendisine ait traktör bilinmeyen bir nedenle aniden hareket etti. Traktörün altında kalan Çiçek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çiçek, ambulansla Bozova Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Arif Çiçek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.