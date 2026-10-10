Açılış programına AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Teknolojik Otopark Çözümleri ve Modern Kapalı Pazar yerleri projeleri kapsamında ilçeye kazandırılan Gültepe Telsizler Ortabayır Otoparkı, 440 araç kapasiteli otoparkı, modern kapalı pazar yeri, 10 bin kitaplık millet kıraathanesi ve spor sahalarıyla bölgenin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Projenin yeşil alan düzenlemelerini kapsayan yeni etabıyla birlikte vatandaşların dinlenebileceği, yürüyüş yapabileceği ve doğayla iç içe vakit geçirebileceği Gültepe Mesire Alanı da ilçeye kazandırılmış oldu.

10 BİN 881 METREKARELİK ALANDA KAPSAMLI ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Toplam 10 bin 881 metrekarelik alanda gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları kapsamında 353 ağaç ve 22 bin 477 çalı grubu bitkisi kullanıldı. Böylece alanın yeşil dokusu güçlendirilirken yürüyüş ve spor alanları da oluşturuldu. Otoparkın üst bölümünde 220 ağaç ve 5 bin 863 çalı grubu bitkisi dikildi. Bu bölümde 671 metrekare yeşil alan, bin 424 metrekare spor alanı ve bin 596 metrekare yürüyüş ve sert zemin alanı oluşturuldu. Toplam 3 bin 691 metrekarelik alanda yapılan çalışmalarla otopark üstü, yeşil ve sportif alanlarıyla sosyal yaşamı destekleyen bir bölüme dönüştürüldü. Koru alanı ve bağlantı yollarını kapsayan bölümde ise 133 ağaç ve 16 bin 614 çalı grubu bitkisi kullanıldı. Bu alanda 5 bin 338 metrekare yeşil alan ve bin 852 metrekare yürüyüş ve sert zemin alanı düzenlenerek toplam 7 bin 190 metrekarelik alanda peyzaj çalışmaları tamamlandı.

'KAĞITHANEYE YENİ BİR NEFES ALANI KAZANDIRDIK'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçede yaşam kalitesini yükselten projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

'Kağıthane'mizin her mahallesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren, sosyal hayatı destekleyen ve ilçemizin yeşil dokusunu güçlendiren çalışmalar yürütüyoruz. Gültepe Telsizler Ortabayır projemizle otopark, kapalı pazaryeri, millet kıraathanesi ve spor alanlarını bir araya getirmiştik. Şimdi de projemizin önemli bir etabını oluşturan Gültepe Mesire Alanı'nı hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplam 10 bin 881 metrekarelik alanda yaptığımız düzenlemelerle 353 ağacı ve 22 bin 477 çalı grubu bitkisini ilçemize kazandırdık. Yürüyüş yolları, yeşil alanları ve spor alanlarıyla vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Kağıthanemizi daha yeşil, daha yaşanabilir ve sosyal imkanları daha güçlü bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gültepe Mesire Alanı'nın ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.'

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Törenin ardından heyet, mesire alanını gezerek yapılan düzenlemeleri ve kullanım alanlarını inceledi.