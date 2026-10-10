Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor’un konuğu olan Trabzonspor, ilk yarıdaki etkili oyunuyla karşılaşmanın kaderini belirledi. Bordo-mavili ekip, kısa aralıklarla bulduğu gollerle farkı açarken mücadeleyi bir kişi eksik tamamlamasına rağmen üstünlüğünü korudu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ernest Muçi, 38. dakikada Chibuike Nwaiwu ve 40. dakikada Franculino kaydetti. Böylece Trabzonspor, ilk yarı sona ermeden skoru 3-0’a taşıdı.

Trabzonspor’dan 12 dakikada üç gol

Karşılaşmada gol perdesini 28. dakikada Ernest Muçi açtı. Bu golle öne geçen bordo-mavililer, rakip kalede baskısını artırdı. 38. dakikada Chibuike Nwaiwu’nun fileleri havalandırmasıyla fark ikiye çıkarken, yalnızca iki dakika sonra Franculino sahneye çıktı ve skoru 3-0 yaptı.

Ancak Trabzonspor’un gol sevinci uzun sürmedi. Melih Kabasakal, 43. dakikada Elliot Watt’ın yüzüne yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda 10 kişi mücadele etmek zorunda kalan bordo-mavililer, ilk yarıyı üç farklı üstünlükle kapattı.

Samsunspor fırsatları değerlendiremedi

İkinci yarıda sayısal üstünlüğü eline alan Samsunspor, skoru değiştirmek için çaba gösterdi. Ancak ev sahibi ekip, Trabzonspor savunmasını aşarak aradığı golü bulamadı.

Eksik oynamasına rağmen savunmada hata yapmayan bordo-mavililer, kalan sürede skor avantajını korudu. Karşılaşma Trabzonspor’un 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla puanını 13’e çıkaran Trabzonspor, Samsunspor’u 4 puanda bıraktı.

İki takımın sıradaki sınavları

Samsunspor, Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Thorsten Fink yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmada yeniden puan kazanmayı hedefleyecek.

Trabzonspor ise önce Avrupa arenasında mücadele edecek. Bordo-mavililer, 15 Ekim Perşembe günü UEFA Konferans Ligi’nin ilk haftasında Koupion’a konuk olacak. Karadeniz ekibi, ligdeki bir sonraki maçında ise 19 Ekim’de Beşiktaş’ı sahasında ağırlayacak.