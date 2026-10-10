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Metro Holding Kayserispor, 1'inci ligin 9'uncu haftasında yarın saat 19.00'da sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün gerçekleştirilen antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını bitirildi. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları düzenlendi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sürdü. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından yapılan taktik çalışma ile sona erdi. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını bitirerek karşılaşma saatini beklemeye başladı.

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