Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturması üzerinden muhalefete yüklendi.

CHP İzmir Milletvekil Ümit Özlale'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ev babası hakkında iddialarda bulunmasına işaret etti, "siyasi parti değil, iftira üretme merkeziler" ifadelerini kullandı.

İddiaların dezenformasyon içerdiğini ve kendilerinin iftira atıldığını belirtti.

"Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin, iddiaları araştırmadan AK Parti'ye saldırdığını aktardı, "Biz durmuyor, dinlenmiyor; 7 gün 24 saat aşkla çalışıyoruz. İcraat üretiyoruz, hizmet üretiyoruz, taş üstüne taş koyuyoruz. Sürekli bize sataşanların gündemlerinde ise hiçbir somut proje yok. Varsa yoksa yalan dolan, spekülasyon… Siyasi parti değil, iftira üretme merkeziler. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler; sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ’cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar, münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar; bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Bunun adı muhalefet etmek değildir, kamu adına hesap sormak hiç değildir." ifadelerine yer verdi.

Biz durmuyor, dinlenmiyor; 7 gün 24 saat aşkla çalışıyoruz. İcraat üretiyoruz, hizmet üretiyoruz, taş üstüne taş koyuyoruz. Sürekli bize sataşanların gündemlerinde ise hiçbir somut proje yok. Varsa yoksa yalan dolan, spekülasyon… Siyasi parti değil, iftira üretme merkeziler. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler; sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ’cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar, münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar; bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Bunun adı muhalefet etmek değildir, kamu adına hesap sormak hiç değildir. Ankara Gar Katliamı’nın üzerinden 11 yıl geçti: 103 can unutulmadı İçeriği Görüntüle October 9, 2026