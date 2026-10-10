Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, sahasında Kocaelispor’u konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Ligde 12’şer puanla üst sıralarda yer alan iki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Beşiktaş-Kocaelispor Maçı Saat Kaçta?

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig mücadelesinde Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, 12 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor da 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Siyah-beyazlılar, Kocaelispor karşısında kazanarak gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde puan kaybı yaşamak istemiyor.

Beşiktaş’ta Tek Eksik Rashica

Beşiktaş’ta Kocaelispor karşılaşması öncesinde tek eksik oyuncu Milot Rashica oldu. Sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Kosovalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Rashica, Kosova’nın 4 Ekim’de Avusturya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanmıştı.

Orkun Kökçü Sarı Kart Sınırında

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Kocaelispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarında sarı kart gören tecrübeli orta saha oyuncusu, Kocaelispor maçında da kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş, İç Sahada 7’de 7 Yaptı

Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de İstanbul’da oynadığı 7 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında Midtjylland’ı 1-0, Hradec Kralove’yi 1-0, Kauno Zalgiris’i 3-0 ve Olimpik Marsilya’yı 4-1 mağlup etti. Süper Lig’de ise Eyüpspor’u 1-0, Çorum FK’yi 6-2 ve Erzurumspor FK’yi 3-0 yendi.