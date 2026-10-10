Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde yaklaşık 120 yıldır üretilen kuzine sobalar, çok amaçlı kullanımı ve dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Geleneksel el işçiliğiyle hazırlanan sobalar, kış aylarında evleri ısıtırken üst bölümünde çay demleme ve yemek pişirme imkânı sunuyor. Kuzinenin fırın bölümünde ise ekmek, güveç ve yöresel yemekler hazırlanabiliyor.

Yıllar içinde değişen ihtiyaçlara göre çeşitlenen Vakfıkebir kuzineleri, günümüzde balkon, kamelya ve restoranlar için de özel olarak üretiliyor. Dekoratif amaçlarla da tercih edilen ürünün tanınırlığını artırmak ve geleneksel üretimini korumak isteyen Vakfıkebir Belediyesi, coğrafi işaret tescili için yürüttüğü çalışmalarda son aşamaya geldi.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılacak başvuru öncesinde teknik hazırlıklar ve dosya çalışmaları tamamlandı. Tescilin alınması halinde Vakfıkebir kuzinesi, ilçenin coğrafi işaretle korunan ürünleri arasına katılacak.

“Vakfıkebir’in kuzinesini dünyaya tanıtacağız”

Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, kuzine soba için ilçenin dördüncü coğrafi işaret tescilini hedeflediklerini belirtti.

Kuzinenin çok fonksiyonlu yapısına dikkat çeken Koçal, ürünün yıllardır ilçede üretildiğini ve Türkiye’nin dört bir yanına gönderildiğini ifade etti. İlçede bu alanda yetişmiş ustaların bulunduğunu vurgulayan Koçal, tescil sürecinin tamamlanmasıyla Vakfıkebir kuzinesini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Vakfıkebir’in daha önce tescillenen ekmeği, külek peyniri ve kara kilidinin ardından kuzine soba için de coğrafi işaret başvurusu yapılması planlanıyor.

“Bu emek bizim, bu kuzine bizim”

İlçede dede ve baba mesleğini sürdüren 75 yaşındaki soba ustası Ali Haydar Kudu, kuzine üretiminin aileden kuşaklara aktarılan bir zanaat olduğunu anlattı.

1954 yılından bu yana aynı adreste üretim yaptıklarını belirten Kudu, mesleği dedesinden ve babasından devraldığını, şimdi de oğullarına aktarmayı hedeflediğini söyledi. Kuzine üretiminin bölgede köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren usta, buna karşın yeni nesilden çırak yetiştirmenin giderek zorlaştığına dikkat çekti.

Yılda yaklaşık 500 kuzine üretiliyor

Atölyelerinde yaklaşık 50 farklı kuzine çeşidi bulunduğunu belirten Kudu, yılda ortalama 500 soba sattıklarını ifade etti. Standart üretimin yanı sıra balkon, kamelya ve restoranlara yönelik özel tasarımlar da yaptıklarını kaydeden Kudu, kuzinenin hem ısınma hem de yemek pişirme işleviyle öne çıktığını söyledi.

Kuzinede pişen yemeklerin lezzetinin farklı olduğunu vurgulayan Kudu, geleneksel soba üretiminin gelecek kuşaklar tarafından sürdürülmesini istediklerini belirtti. Mesleğin devam etmesi için yeni ustaların yetişmesinin önemine işaret eden Kudu, “Bu emek bizim, bu kuzine bizim” sözleriyle asırlık zanaata sahip çıktı.