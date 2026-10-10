Fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında yeni bir karar verildi. Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan iki gazeteci için savcılığın itirazı üzerine adli kontrol tedbiri ev hapsine çevrildi.

Savcılığın İtirazı Üzerine Ev Hapsi Kararı

Halk TV'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında uygulanan adli kontrol tedbirine itiraz edildi.

Başsavcılığın itirazı üzerine iki gazeteci için uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ev hapsine çevrildi.

Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç Tutuklanmıştı

Adalet Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) fon soruşturmasına ilişkin yayınlarla ilgili uyarı açıklamasının ardından gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz ifadeye çağrılmıştı.

Ömer Çelik'in tatil fotoğrafını paylaşan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç ise gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Balcı ve Sevinç, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Murat Ağırel ve İsmail Saymaz ise ilk aşamada yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı sonrasında iki gazeteci hakkındaki tedbirin ev hapsine çevrildiği bildirildi.