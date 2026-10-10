ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikalıların mahkemede yargılanmasına izin vermeyeceğini belirten Rubio, “Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM’yi ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Marco Rubio, UCM’ye Yaptırım Kararını Duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yönelik yaptırım kararını duyurdu. Rubio, ABD’nin mahkemenin üyesi olmadığını ve UCM’nin Amerikan vatandaşları üzerinde yargı yetkisi bulunduğunu kabul etmediklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikalıların UCM tarafından yargılanmasına karşı olduğunu vurgulayan Rubio, yaptırım kararının bu yaklaşım doğrultusunda alındığını ifade etti.

Rubio’dan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Sert Mesaj

UCM’ye yönelik açıklamasında sert ifadeler kullanan Rubio, mahkemenin ABD’ye yönelik tehditlerine son vermesi gerektiğini savundu.

Rubio, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Başkan Trump, UCM'nin Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyecektir. İşte bu nedenle bugün ABD, UCM'ye yaptırım uyguluyor. Mahkemenin üyesi değiliz ve bu mahkemenin Amerikan vatandaşları üzerinde herhangi bir yetkisinin olduğunu kabul etmiyoruz. Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız.”

ABD’nin baskısını sürdüreceğini belirten Rubio, mahkemenin Amerikalılar açısından tehdit oluşturmadığı bir duruma ulaşılana kadar UCM’ye yönelik adımların devam edeceğini kaydetti.

Yaptırım Açıklamasının Ardından Gözler UCM’de

Rubio’nun yaptırım kararını duyurması, ABD ile Uluslararası Ceza Mahkemesi arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.