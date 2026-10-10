Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir okulun kapısına gece saatlerinde silahla ateş edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Saldırıda kullanılan silahın bir ikametin çatısında ele geçirildiği öğrenildi.

Etimesgut’ta Okulun Kapısına 4 Kurşun İsabet Etti

Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir okulda meydana geldi. Okulun kapısına 4 kurşunun isabet ettiği ve çevrede boş kovanların bulunduğu fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kamera Görüntüleri İncelendi, Şüpheliler Tespit Edildi

Saldırının aydınlatılması amacıyla olay öncesi ve sonrasına ait kamera görüntüleri incelendi. Ekipler ayrıca araç hareketleri, şüphelilerin kullandığı güzergâhlar ve saha çalışmalarından elde edilen bulgular doğrultusunda saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda olayda kullanılan araç ve silahla bağlantılı bulgulara da ulaşıldı.

5 Şüpheli Tutuklandı

Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen B.T., H.D., M.A.K., G.Ç. ve S.M. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, olayda kullanılan silahın bir ikametin çatısında ele geçirildiği öğrenildi.