Trabzonspor'da Ozan Tufan, 'Daha iyi olabilmek için kendimizi geliştireceğiz. Ama önemli olan taraftarımızın önünde üç puanı alabilmekti. Bunun için çok mutluyuz. Benim bu maçta gol atmam beni ayrıca mutlu etti' dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarında bulunan Ozan Tufan, 'Gerçekten zor bir mücadeleydi. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. Çok pozisyon da verdik, bunların üzerine çalışacağız. Daha iyi olabilmek için kendimizi geliştireceğiz. Ama önemli olan taraftarımızın önünde üç puanı alabilmekti. Bunun için çok mutluyuz. Benim bu maçta gol atmam beni ayrıca mutlu etti. Gerçekten büyük bir emek veriyoruz. Büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Takımımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Benim kırılma anında attığım golden dolayı ayrıca çok mutluyum' ifadelerini kullandı.

'DOĞRU YERDE OLDUM, GOL GELDİ'

Kariyerinde en fazla gol attığı takımın Beşiktaş olması sorusunu yanıtlayan Tufan, 'Maçtan sonra da söylediler. 6 gol oldu sanırım. Gerçekten tesadüf gibi. Ama bu özel hazırlandığım bir şey değil. Sonuçta her maça nasıl konsantre oluyorsam, bu maça da öyle konsantre oldum. Bugün de doğru anda doğru yerde oldum ve gol geldi. Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı tabi. Hafta içinde suni çimde oynadığımız bir maç vardı. Bazı oyuncularda bende dahil olmak üzere yorgunluklarımız vardı. Normalde her maçımızı yüksek pres ve şiddetle oynamaya çalışıyoruz ama maçın geneline baktığımız zaman karşılama ve bekleme üzerine geçti. Bizim de çok önemli isimlerimiz var orta sahada. Bunlardan bir de Fabinho. Gerçekten tecrübesi ve karakteriyle bize çok yardımcı oluyor. Bizi ayakta tutuyor diyebilirim. Biz de takıma orta saha dinamiği olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Amacımız doğru ve iyi futbol oynayabilmek, bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum' diye konuştu.