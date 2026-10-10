Elagöz, yaptığı açıklamada, ilçede ilk kez bir kooperatifin bu destekten yararlanacak olmasının gurur verici olduğunu belirterek şunları kaydetti: 'Yine Nallıhan Kaymakamlığımızın uhdesinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İletişim Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi kapsamında Nallıhan Turizm Gönüllüleri adına hazırlanan 'İpek Yolunun Yeşeren Eli' Nallıhan Kadınları Sürdürülebilir Kalkınma projesi 750 bin lira bütçe ile hibe desteği almaya hak kazandı. Nallıhan Kaymakamlığı uhdesinde Nallıhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırlamış olduğu 'Dutun Bereketi, İpeğin Geleceği' projesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından 1 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Projelerin hazırlanmasında bizlere önderlik yapan Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu'na teşekkür ederim. Başvuru sürecine kadar birlikte emek verdiğimiz, aynı heyecanı paylaştığımız proje ekibindeki kıymetli arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte düşündük, birlikte çalıştık, birlikte başardık. Nallıhan için üretmeye, proje geliştirmeye ve yeni başarıların peşinden gitmeye devam edeceğiz.'