Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar’da Zeynep karakterine hayat veren Cemre Baysel, son bölümdeki dans sahnesinde tercih ettiği kıyafetle sosyal medyada ilgi gördü. Ünlü oyuncunun sahne kostümüyle yaptığı paylaşım, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Cemre Baysel’den dans sahnesine özel paylaşım

Cemre Baysel’in, dizide Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Serhat karakteriyle dans ettiği sahnede giydiği kıyafet dikkat çekti. Oyuncu, sahne kostümüyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşarak gönderisine “Ekibimden sahne için biraz sihir” notunu ekledi.

Baysel’in zarif görünümü ve sahne için tercih ettiği kıyafet, kısa sürede takipçilerinin beğenisini topladı.

Cemre Baysel’in şıklığına beğeni yağdı

Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi görürken, takipçileri yorumlarında Baysel’in şıklığına övgülerde bulundu. Oyuncunun dans sahnesindeki tarzı, dizinin izleyicileri arasında da dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Cemre Baysel’den meme kanserinde erken tanıya destek

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Cemre Baysel, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de öne çıkıyor. Oyuncu, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmeyi amaçlayan “Pembe Top Sahada” projesine destek verecek.

Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam Kanal D’de

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.