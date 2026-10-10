CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak’ta düzenlenen “Gökyüzü Sofrası” programında vatandaşlarla bir araya geldi. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Cemal Canpolat ve Nevaf Bilek, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter ve CHP Şırnak İl Başkanı Sait Namdar eşlik etti.

İdil ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde konuşan Kılıçdaroğlu, toplumsal barış, ifade özgürlüğü, Kürt meselesinin çözümü ve bölgenin ekonomik kalkınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Birbirimizi sevmek zorundayız”

Ankara Garı’ndaki saldırıda hayatını kaybedenleri anan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin geçmişte büyük acılar yaşadığını belirterek toplumun huzur içinde yaşamasının en büyük arzuları olduğunu söyledi.

Farklı görüş, kimlik ve inançlara rağmen insanların birbirini sevmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesi gerektiğini dile getirdi. Kimsenin düşüncesi veya siyasi görüşü nedeniyle hapse atılmaması, tutuklanmaması ve gözaltına alınmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Artık oturup barışma zamanı, helalleşme zamanı, kucaklaşma zamanı” ifadelerini kullandı.

“Demirtaş’ın hapiste tutulmasını kabul etmiyorum”

Bölgenin tarih boyunca önemli isimler yetiştirdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, eski bakan ve milletvekili Şerafettin Elçi’yi de andı.

Kılıçdaroğlu, düşünce özgürlüğüne ilişkin açıklamalarının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın uzun süredir cezaevinde tutulmasına karşı olduğunu belirterek, “Selahattin Demirtaş’ın uzun süredir hapiste tutulmasını asla ve asla kabul etmiyorum” dedi.

“Bölgede çatışma olmamalı, huzur olmalı”

Kürt meselesinin çözümüne yönelik süreci desteklediklerini belirten Kılıçdaroğlu, CHP’nin bu konuda geçmişte de raporlar hazırladığını söyledi. Partisinin 1980’li yıllarda sorunun çözümüne ilişkin rapor hazırlayan ve kamuoyuna açıklayan parti olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, çözüm sürecine yönelik çerçeve yasa çalışmalarına da destek verdiklerini kaydetti.

CHP’nin 1989’dan bu yana sürdürdüğü politikada değişiklik olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, bölgede sorunların çözülmesi, kardeşliğin güçlenmesi ve çatışmaların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

“Suriye’de de Irak’ta da dominant güç Türkiye’dir”

Türkiye’nin Suriye ve Irak’la yakın ilişkiler kurması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgenin kalkınması çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin Suriye’de de Irak’ta da artık yakın ilişkiler kurması lazım. Ekonomik ilişkiler kurmasını, ekonomisini geliştirmesi lazım. Dolayısıyla o bölgenin dominant gücü Türkiye’dir. Kabul edelim. Suriye’de de dominant güç Türkiye’dir, Irak’ta da Türkiye’dir” diye konuştu.

Bölgedeki Kürt nüfusun yaşadığı alanların da gelişmesi gerektiğini ifade ederek bu bölgelere ekonomik katkı sağlanmasını, Türkiye İş Bankası’nın bölgede şube açmasını ve insanların akrabalarıyla daha rahat görüşebilmesini istedi. Yeni dünya düzeninde farklı coğrafyalarda yaşayan akraba ve toplulukların ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

“Siyaset zenginleşme aracı değildir”

Kamu kaynaklarının belirli kişilerin elinde toplanması yerine bölgeye ve ülkenin farklı kesimlerine yatırım olarak aktarılması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, fon soruşturmasına da değindi. Fon vurgununda milyarlarca doların söz konusu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu kaynakların bölgeye ve Orta Anadolu’ya yatırım olarak aktarılması durumunda istihdamın ve refahın artabileceğini söyledi. Böylece çocukların iş sahibi olabileceğini, ailelerin daha güvenli bir yaşam sürebileceğini ifade etti.

Siyasetin halka hizmet etme amacı taşıdığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etmek aracıdır” dedi. Siyaseti kişisel çıkar sağlamak için yapanlara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, vatandaşlara bu anlayışla hareket eden siyasetçilere oy vermemeleri çağrısında bulundu.