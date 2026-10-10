Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Semetli Mahallesi’nde düzenlenen “Kırçma Buluşması”, Türkiye ve Yunanistan’dan gelen mübadil torunlarını bir araya getirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Trakya ve Işıklar Köyü Selanik Mübadilleri ile Balkan Türkleri Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, ortak geçmişin ve kültürel bağların yaşatılması amaçlandı.

Trakya’da hasat döneminin sona ermesi ve tarla emeğinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen geleneksel buluşmada, paylaşma ve dayanışmanın önemine dikkat çekildi. Semetli Mahallesi meydanında kurulan bin kişilik sofrada katılımcılar yemeklerini paylaşırken, iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel bağlar da ön plana çıktı.

Kırçma geleneği dayanışma ruhuyla yaşatıldı

Trakya ve Işıklar Köyü Selanik Mübadilleri ile Balkan Türkleri Derneği Başkanı Olcay Ceylan, Kırçma’nın Rumeli ve Balkan kültüründe hasadın tamamlanmasını kutlamak ve bereket için şükretmek amacıyla kurulan geleneksel bir sofra olduğunu belirtti. Bu sofrada tarla emeğinin karşılığını bulduğunu, duaların edildiğini ve imece kültürünün yaşatıldığını ifade eden Ceylan, geleneği Semetli’de yeniden yaşatmanın mutluluğunu ve gururunu duyduklarını söyledi.

Yunanistan’ın Selanik kentine bağlı Nea Rodosto Belediyesi Başkan Yardımcısı Lagos Nikos da kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dedelerinin yaşadığı toprakları ziyaret etmenin kendilerini duygulandırdığını belirten Nikos, organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

Candan Yüceer: Geçmişten bugüne taşınan mirasımız

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, buluşmanın geçmişten bugüne taşınan hatıraları, dostlukları ve umutları bir araya getirdiğini ifade etti. Kurulan sofranın toprağın bereketini ve insan emeğini simgelediğini belirten Yüceer, etkinliğin en anlamlı yönünün yeniden kavuşan insanlar olduğunu söyledi. Yüceer, organizasyona katkı sağlayan mahalle sakinlerine, muhtarlara ve dernek yöneticilerine teşekkür ederek, Yunanistan’dan gelen konuklarla geçmişe dair hatıraları ve geleceğe yönelik güzel dilekleri paylaşmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Atatürk Anıtı’nın bulunduğu alanda güvercinler uçuruldu ve zeytin fidanı dikimi gerçekleştirildi. Etkinlik, mübadil torunları arasındaki kültürel bağların ve ortak geçmişin gelecek kuşaklara aktarılması mesajıyla sona erdi.