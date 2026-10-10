Olay, saat 22.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya döndü. Bu esnada kavgaya karışanlardan birinin yanında bulunan silahla ateş etmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri caddede geniş güvenlik önlemi aldı, olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede kovan ve delil incelemesi yaptı.

Kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.