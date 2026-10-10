Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yahşihan Belediyesi'ne dair yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara ve Kırıkkale'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın, eski belediye çalışanları A.K., F.D. ve Ö.Ö. ile sekreterler A.Ö. ve Canan Demirkaya gözaltına alındı. Soruşturmanın ilk aşamasında tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi Elif Biçer ve kayınvalidesi A.D.'de gözaltına alınan isimler arasında bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri bitirildi. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın ile Canan Demirkaya ve Elif Biçer tutuklandı.

Şüphelilerden A.K., A.Ö., F.D. ve Ö.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 5 şüpheli, işlemleri sonrasında ceza infaz kurumuna gönderildi.