TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta Altay, ligin 6’ncı haftasında yarın Uşakspor ile karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Onur Bingöl yönetecek.

Geçen hafta sahasında Alanya 1221 ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Uşak deplasmanından 3 puanla dönerek çıkış yakalamayı amaçlıyor.

İki takımın hedefi 3 puan

Ligde geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Altay, topladığı 6 puanla 10’uncu sırada bulunuyor. Ev sahibi Uşakspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 5 puanla 12’nci basamakta yer alıyor.

İki takım açısından da önem taşıyan karşılaşmada alınacak galibiyet, lig sıralamasında yükselme hedefi bakımından belirleyici olacak.

Altay deplasmanda seriyi sürdürmek istiyor

Bucaspor 1928 deplasmanında kazanan Altay, Uşakspor karşısında da galip gelerek dış sahada üst üste ikinci zaferini elde etmeyi hedefliyor.

Evinde oynadığı maçlarda 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Uşakspor ise kendi sahasındaki yenilmezlik serisini korumak için sahaya çıkacak. İki ekibin mücadelesinde gözler yarın saat 15.30’da başlayacak karşılaşmada olacak.

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