İzmir'in Bornova ilçesinde 25 Kasım'da meydana gelen olayda, kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler yaşlı bir çifti hedef aldı. Çifte, Diyarbakır'daki FETÖ olaylarına karıştıklarını söyleyerek korku yaşatan şüpheliler, para ve ziynet eşyalarını vermeleri halinde soruşturmaya dahil edilmeyecekleri yalanını söyledi.

Şüphelilerle buluşan çift, 250 gram külçe altın, 5 bilezik ve 2 Ata altınını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, emniyete başvurarak şikayetçi oldu.

Şüpheliler aynı gün yakalandı

Şikayet üzerine Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen K.K., M.B. (32) ve M.A. (43), aynı gün içerisinde yakalandı.

Ziynet eşyaları çifte teslim edildi

Şüphelilerden 2'sinin adresinde yapılan aramalarda 250 gram külçe altın, 5 bilezik, 2 Ata altını, 1 hassas terazi, 25 gram metamfetamin ve 25 sentetik ecza ele geçirildi. Bulunan ziynet eşyaları sahiplerine eksiksiz şekilde teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.