İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bolu'nun Yedigöller bölgesinde düzenlenen gezi sonrası kaybolan araçta bulunan çocuklar ve görevli personelle ilgili açıklama yaptı.

Duran, gezi dönüşünde içerisinde 10 çocuk ve 3 görevli personelin bulunduğu araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumların harekete geçtiğini ve arama kurtarma çalışmalarına destek sağlandığını bildirdi. En büyük temennilerinin çocuklara ve görevli personele bir an önce sağ salim ulaşılması olduğunu ifade eden Duran, sürecin hassasiyetine dikkat çekti.

Medya kuruluşlarına sorumlu yayın çağrısı

Duran, açıklamasında medya kuruluşlarına da çağrıda bulundu. Bu hassas süreçte sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket edilmesinin önemini vurgulayarak kamuoyunun yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları takip etmesi ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Bolu’da Yedigöller bölgesine düzenlenen gezinin dönüşünde, 10 çocuğumuzu ve 3 görevli personelimizi taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlarımız, arama kurtarma çalışmalarını koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürmektedir. En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır. Bu hassas süreçte medya kuruluşlarımızın sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket etmeleri; kamuoyunun ise resmî makamların açıklamalarını takip ederek doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır. — Burhanettin Duran (@burhanduran) November 27, 2026