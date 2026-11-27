Türkiye’de kadına yönelik şiddet, kadınların yaşam hakkını tehdit etmeyi sürdürüyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; şiddetin yalnızca fiziksel saldırılarla sınırlı olmadığını, psikolojik, ruhsal ve ekonomik baskıların da kadınların hayatında kalıcı yaralar açtığını belirten Klinik Psikolog Murat Abaoğlu, şiddetin çocuklar üzerindeki etkilerine ve toplumsal sonuçlarına dikkat çekti. Mücadelenin yalnızca mağdurları korumakla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Abaoğlu, hukuki düzenlemelerin etkin uygulanması, toplumsal farkındalığın artırılması ve hem mağdurların hem de şiddet uygulayan bireylerin psikolojik destek süreçlerine dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

“ŞİDDET YALNIZCA FİZİKSEL SALDIRI DEĞİLDİR”

Şiddetin farklı biçimlerde ortaya çıktığını belirten Abaoğlu, özellikle psikolojik, ruhsal ve ekonomik şiddetin çoğu zaman görünmez kaldığını söyledi. Psikolojik şiddetin kadının özgüvenini zedeleyen, onu sürekli aşağılayan, kontrol eden ve değersiz hissettiren bir baskı biçimi olduğunu ifade eden Abaoğlu, ruhsal şiddetin ise korku ve kaygı ortamı oluşturarak kadının iç dünyasını hedef aldığını dile getirdi. Ekonomik şiddetin de en az diğer şiddet türleri kadar önemli olduğuna işaret eden Abaoğlu, kadının ekonomik özgürlüğünün kısıtlanmasının bağımlılığı artırdığını belirterek, “Kadının ekonomik özgürlüğünü elinden almak, çalışmasına engel olmak, parasını kontrol etmek ya da onu maddi imkânlardan yoksun bırakmak, şiddet döngüsünü besler” ifadelerini kullandı.

Klinik gözlemlerinde bu şiddet türlerinin kadınlar üzerindeki etkilerini gördüğünü aktaran Abaoğlu, “Bu üç şiddet türünün fiziksel şiddet kadar yıkıcı olduğu ve çoğu kez görünmez kaldığı görülmektedir” dedi. Söz konusu baskıların ilerleyen yaşlarda derin travmalara, özgüven kaybına ve sosyal hayattan uzaklaşmaya neden olabildiğini kaydetti.

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