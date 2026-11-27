Eğitimci yazar Umut Özkan’ın, edebiyat profesörü Umay Türkeş Günay ile gerçekleştirdiği ilk nehir söyleşi kitabı “Gün Doğmadan”, Akçağ Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Alparslan Türkeş’in kızı olan Günay’ın çocukluk ve gençlik anılarından edebiyat ve siyaset dünyasının önemli isimleriyle yaşadığı karşılaşmalara, Türkiye’nin yakın tarihindeki kırılma noktalarından kültürel tartışmalara kadar pek çok konuyu ele alan eser, kapsamlı bir hafıza yolculuğu sunuyor.

Eğitimci yazar Umut Özkan’ın kaleme aldığı ve edebiyat profesörü Umay Türkeş Günay ile gerçekleştirdiği nehir söyleşi niteliğindeki “Gün Doğmadan”, okurları Türkiye’nin edebiyat, kültür, siyaset ve sanat tarihinde iz bırakmış isimlerle ve olaylarla buluşturuyor. Akçağ Yayınları tarafından yayımlanan kitap, yalnızca bir yaşam öyküsünü değil, aynı zamanda farklı dönemlere tanıklık etmiş bir ismin kişisel hafızasından hareketle Türkiye’nin toplumsal ve kültürel geçmişini de ele alıyor.

MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in kızı olan Profesör Umay Türkeş Günay, söyleşide Anadolu’nun farklı şehirlerinde geçen çocukluk ve gençlik yıllarını, eğitim hayatını, edebiyat çevreleriyle ilişkilerini ve siyasi tarihin önemli dönemeçlerine ilişkin tanıklıklarını anlatıyor. Yaşar Kemal’den AhmedArif’e, Nazım Hikmet’ten Necip Fazıl’a, Köy Enstitülerinden 27 Mayıs ve 12 Eylül dönemlerine kadar uzanan geniş konu yelpazesi, kitabı çok yönlü bir söyleşi çalışmasına dönüştürüyor.

EDEBİYATIN USTA İSİMLERİ VE TARİHE GEÇEN SOHBETLER

“Gün Doğmadan”da Türk edebiyatının önemli isimleri ve bu isimlerin düşünce dünyaları da geniş yer tutuyor. Nazım Hikmet’in Atatürk’e nasıl hitap ettiği, MHP kongresinde Nazım Hikmet şiirinin nasıl okunduğu, Ahmed Arif ve Mahmut Makal’ın yazarlık anlayışları gibi dikkat çekici sorular söyleşinin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.

Pertev Naili Boratav, Nihal Atsız ve Sabahattin Ali gibi farklı düşünce dünyalarını temsil eden isimlerin aynı masada buluşup buluşamayacağı sorusu üzerinden dönemin entelektüel iklimine de ışık tutuluyor. Yaşar Kemal’in edebiyat dünyasındaki yeri, Köy Enstitülerinin Türkiye'nin kültürel ve toplumsal hayatına etkisi ve edebiyatın farklı dönemlerde üstlendiği rol de kitapta değerlendirilen konular arasında yer alıyor.

ALPARSLAN TÜRKEŞ, RIFAT ILGAZ VE SİYASETİN HAFIZASI

Kitabın dikkat çeken bölümlerinden biri de Alparslan Türkeş'in edebiyat ve siyaset dünyasındaki isimlerle ilişkilerine ilişkin anlatılar. Türkeş ile edebiyatçı Rıfat Ilgaz'ın cezaevinde neler konuştukları, söyleşinin merak uyandıran başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

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