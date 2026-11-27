İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davaya devam edildi. Kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada 7 sanık ve avukatları hazır bulundu.
Avukatlar Beraat Talep Etti
Duruşmada 5 sanığın savunması alınırken avukatlar müvekkillerinin beraatini istedi. Cumhuriyet savcısı ise sanıkların mevcut durumlarının korunması ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması yönünde görüş bildirdi.
Duruşma Ocak Ayına Ertelendi
Mahkeme, savunması alınmayan kişilerin dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 29 Ocak 2027'ye erteledi.
Muhabir: Haber Merkezi