Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Batum'da Beşiktaş taraftarları ile güvenlik güçleri arasında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Avrupa Meydanı'ndan Batumi Arena'ya doğru yürüyüş gerçekleştiren taraftarların bir bölümünün kamu düzenini bozduğunu ve polisin uyarılarına uymadığını ileri sürdü.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakanlık, yürüyüş sırasında başlayan gerginliğin stadyum içerisinde de devam ettiğini belirtti. Bazı taraftarların stadyumdaki koltuklara zarar verdiği ve kırılan parçaları güvenlik güçlerine fırlattığı öne sürüldü.

Polisin kamu güvenliğini sağlamak amacıyla özel müdahale araçları kullandığı belirtilirken, olaylarda 3 güvenlik personelinin yanı sıra bazı taraftarların da yaralandığı bildirildi. Olaylarla bağlantılı olarak 16 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

FİLİSTİN BAYRAĞI İDDİALARINA YANIT

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, yabancı basında yer alan polis müdahalesinin Filistin'e destek amacıyla açılan bayrak ve pankartlardan kaynaklandığı yönündeki haberleri reddetti.

Bakanlık, taraftarlar ile güvenlik güçleri arasındaki gerginliğin bayrak ve pankartların açılmasından önce, stadyuma doğru gerçekleştirilen yürüyüş sırasında başladığını savundu.

Açıklamanın sonunda, vatandaşlığına ve milliyetine bakılmaksızın Gürcistan topraklarında bulunan herkesin ülkenin yasalarına uymak zorunda olduğu vurgulandı.