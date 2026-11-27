Türkiye ile Karadağ arasında 18 yıldır uygulanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasında yeni bir döneme girildi. 27 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 12026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Karadağ vatandaşlarının umuma mahsus pasaportla Türkiye'ye vizesiz giriş yapmasına imkan tanıyan uygulama askıya alındı.

18 YILLIK UYGULAMA DURDURULDU

İki ülke arasında 18 Ocak 2008 tarihinde imzalanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının Karadağ'ın bordo pasaport sahibi vatandaşlarını kapsayan hükümlerinin uygulanmasına son verildi.

Karar doğrultusunda, bordo pasaport sahibi Karadağ vatandaşlarının Türkiye'ye seyahat edebilmek için vize almaları gerekecek.

KARADAĞ DA TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE ŞARTI GETİRMİŞTİ

Karadağ hükümeti, Avrupa Birliği'nin vize politikalarına uyum çalışmaları kapsamında Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyetini 1 Kasım 2026 itibarıyla kaldırmıştı. Türkiye'nin yeni kararı ise söz konusu düzenlemeden yaklaşık dört hafta sonra geldi.

VİZE MUAFİYETİ NE ZAMAN YENİDEN BAŞLAYACAK?

Vize muafiyetinin ne kadar süreyle askıda kalacağına ilişkin herhangi bir tarih belirtilmedi. Yeni vize başvuru süreçlerine ilişkin ayrıntılar da henüz açıklanmadı.