Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında yaşanan polis müdahalesi gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da karşılaşma sırasında taraftarlara yönelik müdahaleye ilişkin açıklamada bulunarak yaşananlara tepki gösterdi.

NSosyal hesabından değerlendirmelerini paylaşan Duran, Filistin halkına yönelik dayanışma mesajlarının barışçıl şekilde dile getirilmesinin engellenmemesi gerektiğine dikkat çekti. Duran, bu tür mesajların hiçbir koşulda şiddet veya müdahale için gerekçe oluşturamayacağını vurguladı.

Geçmiş olsun dileklerini iletti

Polis müdahalesini orantısız ve kabul edilemez bulduğunu ifade eden Duran, olaylardan etkilenen Beşiktaş taraftarlarına geçmiş olsun dileklerini gönderdi.

Yaşananlara karşı spor camiasının sergilediği dayanışmaya da değinen Duran, kulüplerin destek mesajlarının önemine işaret etti. Beşiktaş'ın sahada elde ettiği galibiyetin de taraftarlara yönelik haksızlığa verilen en güçlü yanıtlardan biri olduğunu belirten Duran, siyah-beyazlı camiayı tebrik etti.