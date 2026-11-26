Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir ilkokulda yaşanan olayda, kantin görevlisinin dikkati ve zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi. Simit yerken boğazına yiyecek parçası kaçan öğrenci, kantin görevlisi Azize Taşkın’ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla yeniden rahat nefes aldı.

Öğrencinin Nefes Alamamakta Zorlandığını Fark Etti

Olay, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi’nde bulunan Şehit Nuri Pamir İlkokulu’nda meydana geldi.

Okulun kantininden simit alan öğrenci, bir süre sonra yemek yerken boğulma tehlikesi geçirdi. Öğrencinin soluk borusuna simit parçası kaçtığını ve nefes almakta güçlük çektiğini fark eden kantin görevlisi Azize Taşkın, vakit kaybetmeden müdahale etti.

Hayat Kurtaran Müdahale Kamerada

Öğrenciye Heimlich manevrası uygulayan Taşkın, boğazına kaçan yiyecek parçasının çıkmasını sağladı. Böylece öğrenci yeniden rahat nefes almaya başladı.

Kantin görevlisi Azize Taşkın’ın soğukkanlı müdahalesiyle öğrencinin kurtarıldığı anlar, okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.