Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sason-Kozluk kara yolunda meydana geldi. Mehdi A. yönetimindeki 34 GDC 844 plakalı hafif ticari araç, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Yamacın ortasında bulunan çalılıklara takılarak durabilen araçta sürücü Mehdi A. ile Ferdi S. yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.