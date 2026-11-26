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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yamacın ortasında bulunan çalılıklara takılarak durabilen araçta sürücü Mehdi A. ile Ferdi S. yaralandı.

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