Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Ramazan Y., telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, yaşlı adamı hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğüne ve kimlik bilgilerinin suç örgütlerinin eline geçtiğine inandırdı.

Aile üyelerinin de soruşturmaya karıştığını öne süren şüpheliler, Ramazan Y.'ye bölgede yürütülen bir operasyona yardımcı olması gerektiğini söyledi. Bu bahaneyle yaşlı adamdan 140 gram altınını evinin yakınındaki kuyumcuda bozdurmasını ve elde ettiği parayı kendilerine ait IBAN numarasına göndermesini istedi.

Şüphelilerin yönlendirmesine inanan Ramazan Y., altınlarını bozdurarak elde ettiği 810 bin lirayı verilen banka hesabına yatırdı. Yaşlı adamın kuyumcuda altınlarını bozdurduğu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Polis ekipleri dolandırıcılığı son anda önledi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılara ait banka hesabına para aktarıldığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, şüphelilerin hesabına bloke konulmasını sağlayarak Ramazan Y.'nin 810 bin lira dolandırılmasının önüne geçti.

Olayla ilgili Ramazan Y.'nin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şikayeti alınırken soruşturma başlatıldı.

Sahte polis kimlikleriyle yaşlı adamı kandırdılar

Yaşadığı süreci anlatan Ramazan Y., şüphelilerin kendisini telefonla aradığını, sahte polis kimlikleri ve çeşitli belgeler göstererek güven kazanmaya çalıştıklarını söyledi.

Adının FETÖ soruşturması kapsamında 41 kişiyle birlikte suç olayına karıştığının iddia edildiğini belirten Ramazan Y., şüphelilerin kendisine, "Suç kayıtlarımızda herhangi bir sicilin yok. Devlete yardımcı olur musunuz?" diyerek yaklaştıklarını aktardı.

Şüphelilerin telefon görüşmelerini kimseyle paylaşmaması konusunda kendisini uyardığını ve yemin ettirdiğini anlatan Ramazan Y., kuyumculara operasyon düzenleneceği bahanesiyle altınlarını bozdurmasının istendiğini söyledi.

Altınların operasyon kapsamında kullanılacağını ve daha sonra fatura karşılığında kendisine geri verileceğinin söylendiğini belirten Ramazan Y., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bankaya gittim, parayı yatırdım. Parayı yatırdıktan sonra dekont makbuzunu aldım. İmzamın altına iki tane nokta işareti koyduk. 'Bu bizim şifremiz' dediler. Ondan sonra bankadan çıktım. Tam telefonumla 'İşlem tamam' diyeceğim zaman Ankara Emniyeti'nden arkadaşlar geldi, dolandırıldığımı söylediler. Paramın da bloke edildiğini anlattılar."

Polis ekiplerine teşekkür eden Ramazan Y., "Ankara Emniyeti'nden Allah razı olsun. Demek ki devletimiz var, devletimiz ayakta" ifadelerini kullandı.