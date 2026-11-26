Olay, 23 Kasım'da Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. 56 yaşındaki kadını telefonla arayan şüpheli, kendisini devlet görevlisi olarak tanıttı. Kadına FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen bir operasyonda isminin geçtiğini söyleyen şüpheli, mağduru korkutarak ziynet eşyalarını teslim etmesini sağladı.
Dolandırıcının yönlendirmesiyle Cumhuriyet Caddesi'nde buluştuğu kişiye yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını veren kadın, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.
Şüpheli Bursa'da ziynet eşyalarıyla yakalandı
İhbar üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ziynet eşyalarını teslim alan kişinin A.M. olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düzenlenen operasyonla şüpheli, dolandırıcılığa konu ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan A.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis ekiplerince ele geçirilen ziynet eşyaları ise mağdur kadına eksiksiz şekilde teslim edildi.