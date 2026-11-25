Altındağ Belediyesince hayata geçirilen Zübeyde Hanım Kreşi ile Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Zübeyde Hanım Mahallesi 655. Sokak'ta düzenlenen törene Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, siyasiler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Tiryaki, Eskişehir'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı dileklerini iletti.

“Mahallenin Acil Sağlık Tesisi İhtiyacı Var”

Zübeyde Hanım Mahallesi'nin geçmişte Ziraat Mahallesi olarak anıldığını hatırlatan Tiryaki, mahalleye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adının verildiğini belirtti.

Açılışı yapılan iki tesise de Zübeyde Hanım'ın adını verdiklerini ifade eden Tiryaki, mahallenin sağlık tesisi ihtiyacına dikkat çekti.

Tiryaki, “Buranın çok acil bir sağlık tesisine ihtiyacı var. Onu da çözmek üzereyiz inşallah.” dedi.

Altındağ'a 16 Yeni Tesis Daha Geliyor

Mahallede bulunan belediye binasının da taşınacağını belirten Tiryaki, Altındağ'ın farklı mahallelerinde 16 tesisin daha yapımının sürdüğünü söyledi.

Söz konusu tesislerin bitme aşamasına geldiğini aktaran Tiryaki, yakın zamanda açılışlarının gerçekleştirileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Zübeyde Hanım Kreşi ve Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi hizmete açıldı.

