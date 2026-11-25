Edinilen bilgilere göre olay, 23 Kasım'da hayvan pazarında meydana geldi. Samet Sayar ve A.C. ile M.Y. ve E.Y. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Sayar ve A.C. tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, İlk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Samet Sayar hayatını kaybetti. A.C.'nin tedavisi devam ediyor. Olayın ardından Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin aralarında M.Y. ve E.Y.'nin de olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. 5 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.