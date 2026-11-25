Olay, Tarsus ilçesine bağlı Beylice Mahallesi'nde meydana geldi. Zeytin toplamak için bölgeye giden kuzenler Durdane Oğmaç (55) ve Nuran Oğmaç (53), sabah kahvaltısı yapmak için topladıkları ısırgan ve yabani otları yumurtayla karıştırarak yedi.

Bir süre sonra rahatsızlanan iki kuzen için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından kuzenleri hastaneye kaldırdı.

Kuzenlerden Biri Kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan Durdane Oğmaç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Nuran Oğmaç'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.