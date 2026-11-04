Mersin’de telefonla aradıkları kişileri dolandırarak milyonlarca liralık vurgun yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri soruşturmada, merkez Yenişehir ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlenen 14 kişilik grubu takibe aldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, ülke genelinde internet üzerinden telefonla ulaştıkları 126 kişiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonda Neler Ele Geçirildi?

Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda:

24 cep telefonu,

19 SIM kart,

1 dizüstü bilgisayar,

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 446 bin 200 TL,

Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

12 Şüphelinin İşlemleri Sürüyor

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerden biri, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.