İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün yarın (5 Kasım) saat 11.00'de şüpheli sıfatıyla ifade vermeleri bekleniyor.

Üç ismin de daha önce aynı soruşturma kapsamında ifadelerinin alındığı, yeni çağrının ise ikinci ifade süreci kapsamında yapıldığı bildirildi.

Fon soruşturmasında neler yaşanmıştı?

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisseleri üzerinden gerçekleştirdikleri alım satım işlemleri nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu olan fon soruşturmasında gündeme gelmişti.

İddiaların ardından Kaya, 27 Eylül'de AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı dahil partisindeki görevlerinden istifa etmişti. Kaya çifti, 7 Ekim'de İstanbul Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de 30 Eylül'de ifade vermişti. Üç ismin yeniden ifadeye çağrılmasıyla fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.