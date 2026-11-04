Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Öğretim görevlisi, yazar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratı Sevinç Engin, gündemdeki Şuşa Beyannamesi’ne ilişkin gazetemiz SONSÖZ’e özel değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimini ele alan Engin, beyannamenin askerî, siyasi, ekonomik ve hukuki boyutlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

ŞUŞA BEYANNAMESİ MÜTTEFİKLİK İLİŞKİLERİNİ DÜZENLİYOR

Şuşa Beyannamesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 15 Haziran 2021’de Azerbaycan’ın Şuşa kentinde imzalandı. “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi” adını taşıyan belge, 23 Mart 2022’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Engin, beyannamenin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik ilişkilerini düzenlediğini belirterek, belgenin daha önce imzalanan dostluk, iş birliği, karşılıklı yardımlaşma ve stratejik ortaklık anlaşmalarına atıfta bulunduğunu ifade etti. Beyannamenin yalnızca ikili ilişkilerle sınırlı olmadığını kaydeden yazar, siyasi ve askerî iş birliğinin yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda da çeşitli düzenlemeler içerdiğini aktardı.

SAVUNMA VE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ

Şuşa Beyannamesi’nin askerî ve siyasi boyutuna değinen öğretim görevlisi, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası meselelerde faaliyetlerini koordine etmesinin, karşılıklı siyasi destek sağlamasının ve savunma alanındaki iş birliğini geliştirmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Beyanname kapsamında taraflardan birinin üçüncü bir devlet veya devletler grubu tarafından silahlı saldırıya uğraması durumunda karşılıklı yardımda bulunulmasına ilişkin hükümlerin yer aldığını ifade eden Engin, bu çerçevede Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51’inci maddesine atıfta bulunulduğunu kaydetti.

İki ülkenin savunma ve askerî-teknik politikalarının uygulanmasında yakın iş birliği yürütmesinin, silahlı kuvvetler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ve savunma sanayisinde ortak projelerin hayata geçirilmesinin de beyannamenin kapsamına girdiğini belirtti.

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