Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Sanatçının ölümüne dair henüz yanıt bulmayan sorular tartışılırken, bu kez oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkındaki iddialar gündeme taşındı.

Güllü'nün ablasının avukatları, Gülter hakkında delillerin yok edilmiş veya karartılmış olabileceği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Başvuruda özellikle evdeki güvenlik kameraları ve dijital kayıtlarla ilgili iddialara dikkat çekildi.

Yapay zekaya sorduğu iddia edilen sorular dikkat çekti

ATV Haber kaynaklı haberlere göre, Tuğberk Yağız Gülter'in güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu flash belleği yetkililere teslim etmeden önce yapay zeka uygulamaları üzerinden bazı sorular yönelttiği öne sürüldü.

Gülter'in yapay zekaya, "Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?" ve "Geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi?" sorularını sorduğu iddia edildi.

Söz konusu aramaların hangi amaçla gerçekleştirildiğine ilişkin doğrulanmış bir tespit bulunmazken, iddialar suç duyurusunda gündeme getirilen konular arasında yer aldı.

Kamera kayıtları neden haftalar sonra teslim edildi?

Suç duyurusunda yer alan bir diğer iddia ise güvenlik kamerası kayıtlarının teslim edilme zamanına ilişkin oldu.

İddiaya göre Gülter, annesinin evindeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri içeren flash belleği olaydan birkaç hafta sonra yetkililere verdi.

Ayrıca evdeki kamera sistemine erişim yetkisinin yalnızca Güllü ile oğlunda bulunduğu ve bazı kameraların çalışmadığı ileri sürüldü.

Gülter iddiaları reddetti

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tuğberk Yağız Gülter'in, annesinin ölümünün ardından eve giriş şekline ilişkin daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

Gülter, evin kapısının şifresini bilmediğini, bu nedenle komşusunun terasından merdiven yardımıyla pencereye ulaştığını ve camı kırarak eve girdiğini anlatmıştı.

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, suç duyurusunda yer alan iddiaların doğruluğuna ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.