Niğde’de kaldırımda çay içen bir kişi, kontrolden çıkarak kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, 24 Ekim’de Dr. Sami Yağız Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 51 AEP 108 plakalı otomobil, kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan kişilerden biri aracı son anda fark ederek kaçmayı başarırken, çay içen bir kişi otomobilin çarpmasıyla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA