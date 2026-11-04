Özgür Özel Erdoğan’a seslendi “Ya istifa et, ya da erken seçime git”

Şanlıurfa’da aile katliamı: Anne ve kızı hayatını kaybetti

ÖZBEKİSTAN ve TÜRKİYE ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK

Bu gece Amerika İran'ı vuracak mı?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin eğitim tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Harf İnkılabı

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gerede'de yolcu otobüsü alevlere teslim oldu!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 24 Ekim’de Dr. Sami Yağız Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 51 AEP 108 plakalı otomobil, kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan kişilerden biri aracı son anda fark ederek kaçmayı başarırken, çay içen bir kişi otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

Niğde’de kaldırımda çay içen bir kişi, kontrolden çıkarak kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.